З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 362 280 осіб.

Минулої доби, 3 січня, Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 362 280 осіб.

Також наші воїни знищили минулої доби 12 танків (загалом 6002), 21 ББМ (11 128), 28 артсистем (8 574), дві РСЗВ (947), 1 засіб ППО (630), 5 БПЛА тактичного рівня (6753), дві крилаті ракети (1785), 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (11 423), а також шість одиниць спецтехніки (1304).

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Водночас незмінною залишилась кількість знищених літаків (329) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 3 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 58 бойових зіткнень. Бої велись на шести напрямках.

За словами американського експерта, консультанта зі стратегічного управління Стівена Копітса, якщо нинішні вражаючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік.

Напередодні також відбувся найбільший обмін полоненими. Україна повернула додому з полону 230 українських військових та цивільних.

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