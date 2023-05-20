Також стало відомо, скільки наразі російських кораблів в Чорному та Азовському морях.

На південному напрямку українські захисники "мінуснули" озброєння окупантів. Як повідомляє оперативне командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучно відпрацювали по ворогу.

Наразі відомо, що окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", протитанковий комплекс, три одиниці авто-бронетихніки, польовий пункт боєпостачання та спостережливий пункт з обладнанням.

В командуванні зазначають, що корабельне угруповання загарбників в Чорному та Азовському морях складається з восьми одиниць. Зранку воно посилено (у Чорному морі) підводним ракетоносієм, спорядженим чотирма "Калібрами".

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В "Півдні" також нагадали, що перед світанком російська армія підступно вдарила чотирма авіабомбами в район Козацького та по житлових кварталах Берислава. В місті пошкоджено п’ять будівель, двоє цивільних загинуло, ще одна особа отримала важкі поранення.

Також ворог вночі завдав чотири удари по Антонівці та тричі обстріляв Очаків на Миколаївщині.

"Загарбники били по прибережним Херсону, Золотій Балці, Гаврилівці і Михайлівці, тероризували і Куцурубську громаду. Пошкоджено приватні будинки, поранено ще одну цивільну особу", - розповіли військові.

Вчора ми повідомляли, що українська авіація добряче відпрацювала по зосередженням загарбників, які через це втратили пункт управління, певне озброєння та техніку, шість станцій радіоелектронної боротьби тощо. Крім того, ЗСУ вдалося знищили три російських "Калібри" та 16 дронів-убивць.

Ситуація на Півдні

Ситуація на півдні України залишається досить напруженою. Так, 19 травня українські захисники знищили установки, з яких загарбники гатили по населенню правобережжя. При цьому ліквідовано 12 російських бійців.

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