На окремих ділянках українські війська просунулися на 1 км, зазначала вчора ввечері Ганна Маляр.

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута в ході контратак 18 травня, зазначає Інститут вивчення війни.

Інститут цитує повідомлення низки рашистських "воєнкорів", які стверджували напередодні про нібито прорив українських військ з північного заходу через російські оборонні рубежі на південь і північний захід від Іванівського (у 6 км на захід Бахмута) і на північний захід від Кліщівки (у 6 км на північний захід від Бахмута).

Окремо Пригожин також стверджував, що російські окупаційні сили віддали 570 метрів території на північ від Бахмута, що, зазначають аналітики, узгоджується і з заявами української сторони.

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Крім того, представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 18 травня підкреслив, що тепер захисники змушують російські сили реагувати на дії України, що позначилося, в тому числі, на рішенні Генштабу ЗС РФ перекинути до Бахмута додаткові сили для захисту своїх флангів.

"Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі", - йдеться у звіті Інституту.

Водночас ISW не може підтвердити "вкид" запорізького колаборанта Володимира Рогова про нібито перерізання "вагнерівцями" дороги Бахмут - Часів Яр.

Бої за Бахмут - головне

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів. У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої.

Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати свої завдання. На окремих ділянках наші війська просунулися на 1 км, зазначала ввечері 18 травня заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Хоча, констатує Інститут вивчення війни, росіяни на тлі обмежених контратак ЗСУ втрачають ініціативу на цій ділянці фронту.

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