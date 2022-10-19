Також збито було чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та 13 ворожих безпілотників "Shahed-136".

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження 10 районів зосередження озброєння окупантів та трьох їхніх пунктів управління.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та 13 безпілотників "Shahed-136".

"Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, силами ППО збито 5 ракет, ворожий штурмовик; знищені кілька складів з БК росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: