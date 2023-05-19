Сили оборони позбавили російську армію потужних артустановок, комплексу спостереження та певної кількості боєприпасів.

Українські захисники знищили установки, з яких загарбники гатили по населенню правобережжя. При цьому ліквідовано 12 російських бійців.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відмінно виконали вогневі завдання. Зокрема, на лівому березі "поклали" шість "Гвоздик" - самохідних артустановок, з яких окупанти гатили по населенню правобережжя.

Також знищено крупнокаліберну гаубицю "Мста-Б", комплекс спостереження "Муром-М" та склад боєприпасів та ліквідовано 12 російських бійців.

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"Все це ворог більше ніколи не застосує проти мирних українців", - йдеться у повідомленні.

У командуванні розповіли, що минулої доби ворог здійснив понад півсотні артилерійських обстрілів правобережжя, в тому числі двічі – по акваторії Дніпро-Бузького лиману. Під час обстрілів Херсону пошкоджено заклади охорони здоров’я та культури.

Вночі, під час ракетно-дронової атаки Shahed-136 влучив в агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади на Миколаївщині. Понівічено сільськогосподарську техніку та будівлю підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки.

Саме вночі ворог збільшив кількість кораблів в Чорному морі до 11-ти: під час атаки до підводного човна додалися ще три надводних ракетоносії.

"Із Чорного моря було зафіксовано шість пусків "Калібрів". Три ракети силами ППО знищено в небі над Миколаївщиною. Саме на Миколаївському напрямку ворог активізує повітряну розвідку", - додають військові.

Втрати Росії в Україні станом на 19 травня - що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що під Бахмутом російська армія несе величезні втрати. Загалом вони складають до 70 тисяч осіб. Зокрема, йдеться про знищення батальйону кожного дня.

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україніу склали близько 201 760 осіб, а також тисячі одиниць військової техніки.

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