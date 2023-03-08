Окупантам не вистачає механізованих сил, щоб реалізувати відповідні маневри.

У армії РФ фактично немає шансів для створення оперативного ефекту на полі бою та просування вглиб України в разі окупації українського Бахмута (Донецька область). Як відомо, 6 березня військове керівництво України прийняло рішення утримувати цей рубіж до кінця.

За даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW), росіянам не вистачає механізованих бригад, а тактичні "штурмові війська" з такими маневрами не впораються, йдеться у звіті.

"Російські війська навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів", - констатують в ISW.

Також там оцінили, що невеликий тактичний успіх російських військ у районах Бахмута свідчить про здатність росіян домагатися обмеженої тактичної переваги через піхоту, яку ворог використовує у фронтових атаках.

Раніше в Інституті зазначали, що для військ РФ є два можливі шляхи для просування сил: у напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або в напрямку Слов'янська-Краматорська (близько 40 км на північний захід від Бахмута). При цьому реалізувати наступ ворог може лише на одному з них, адже війська України зміцнили обидва ці напрямки.

Захоплення Бахмута може дозволити окупантам прорватися вглиб України

Нагадаємо, що днем раніше лідер України Володимир Зеленський пояснив позицію влади й військового керівництва з приводу рішення продовжити оборону Бахмута. 6 березня на ставці головнокомандувача генерали України остаточно погодили це питання.

За словами Зеленського, у разі окупації Бахмута військам РФ відкриється шлях до інших населених пунктів Донецької області. Зокрема, на Краматорськ і Слов'янськ. Тому оборона ЗСУ на цьому рубежі фронту - важливий тактичний крок з боку української армії, зазначив лідер України.

Раніше про ризики захоплення Бахмута силами РФ також повідомила німецька розвідка. Кажуть, що здача цього міста може обернутися для ЗСУ справжньою катастрофою, і що тоді росіяни підуть далі, на наступні рубежі.

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