В разі окупації Бахмута російські війська зможуть піти на інші населені пункти України.

Президент Володимир Зеленський пояснив, в чому полягає важливість Бахмута Донецької області, і чому українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці. Якщо окупантам вдасться захопити Бахмут, для Росії відкриється шлях до інших населених пунктів.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, в Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", – пояснив Зеленський в інтерв'ю CNN.

Президент зазначив, що оборона Бахмута для України є тактичним рішенням. При цьому мотиви російських окупантів зовсім інші.

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"Ми розуміємо, чого Росія хоче там досягти. Росії потрібна хоч якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", – додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що якщо Росія зможе "поставити свій маленький прапорець" на вершині Бахмута, це допоможе "мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Запеклі бої за Бахмут Донецької області тривають вже біля 8 місяців. Окупанти не полишають спроб захопити українське місто, руйнуючи його постійними обстрілами.

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що ситуація в місті критична. Водночас він наголосив, що українські захисники продовжують тримати оборону міста і щодня відбивають шалену кількість ворожих штурмів.

Польський генерал, колишній голова Бюро нацбезпеки Станіслав Козей вважає, що відхід українських сил з Бахмута не матиме серйозного стратегічного впливу. Він зазначив, що Україна розглядає це місто не з політичної, а з військової точки зору. Натомість для Кремля провал в Бахмуті став би катастрофою.

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