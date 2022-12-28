Це маленьке, але стратегічно важливе для українців місто.

Українські воїни наближаються до звільнення Кремінної - маленького, але стратегічно важливого міста в Луганській області. Деокупація Кремінної відкриє ЗСУ шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська, пише американська газета New York Times.

"Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу. Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська", - пише видання.

За даними NYT, бої навколо Кремінної точилися у вівторок, 27 грудня. Українські війська наблизилися до звільнення міста. Водночас росіяни намагаються тримати оборону, адже Кремінна - одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні.

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Росіяни здійснили низку відступів і укріпили свої нові позиції оборонними бар'єрами. Повернення Кремінної та інших міст поблизу розширило б позицію українців на Донбасі та дало б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

Ситуація на лінії Кремінна-Сватове: головні новини

За офіційними даними, в Луганській області вже деокуповані 12 населених пунктів. Ворог біля низки населених пунктів регіону не раз атакував позиції українських бійців і отримував гідну відсіч.

Загальні втрати Росії в Україні станом на 27 грудня становлять приблизно 103 тисячі 220 окупантів.

Голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що біля Кремінної та Сватового супротивники мали час замінувати все, і мають там величезну кількість техніки та резервів, тому нашим воїнам дуже важко дається кожен метр, але все одно вони потроху рухаються вперед.

За даними аналітиків ISW, українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна Луганської області. Один з російських військових блогерів заявив, що українські війська захопили російський опорний пункт біля Червонопопівки приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної. На цій ділянці українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.

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