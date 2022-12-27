Також ворог втратив чимало техніки.

Українські бійці потужно оновили втрати РФ. З початку повномасштабного вторгнення вони знищили понад 103 тисяч окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook, що за минулу добу наші захисники "відмінусували" приблизно 620 рашистів.

Ворожих танків за цей період було знищено 3 тис.16 одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 24 (+7). Ворог втратив 1 тис. 998 (+2) артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню - 418.

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Також Сили оборони України знищили 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаків, 267 гелікоптерів, 1 тис. 707 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 653 крилатих ракет. Крім того, було знищено 16 кораблів/катерів, 4 тис. 652 (+5) автомобільної техніки та автоцистерн. Також ворог втратив 179 (+1) одиниць спеціальної техніки.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Втрати Росії на війні

Як повідомляв УНІАН, РФ хоче вийти на кордони Донецької області до кінця року. Окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут та зазнають чималих втрат.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки РФ на Донбасі та вдарили по ворогу. У Генштабі також повідомили, що 25 грудня захисники України уразили зосередження живої сили рашистів у Запорізькій області. Ворог втратив до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими.

У ГУР перехопили нову розмову рашистів. Російський окупант розповів, що їхні командири виявилися боягузами, а дезертири тікають з позицій десятками.

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