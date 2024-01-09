Українські військові ліквідували 5 танків, 9 ББМ та 6 артсистем ворога.

Збройні сили України минулої доби, 8 січня, ліквідували ще 820 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на ранок втрати РФ у війні проти України становлять 365 990 осіб.

Також наші захисники та захисниці знищили:

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танків ‒ 6036 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9);

артилерійських систем – 8672 (+6);

РСЗВ – 954 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),

крилаті ракети ‒ 1805 (+18),

автомобільну техніку та автоцистерни – 11552 (+10);

спеціальну техніку ‒ 1333 (+5).

Водночас не змінилась кількість знищених систем ППО (638), літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що окупанти посилили свою активність по всій передовій і тепер зазнають значних втрат. В умовах активізації загарбників на різних ділянках фронту нестача ресурсів і матеріальної підтримки може суттєво впливати на боєздатність та ефективність операцій.

Лише за місяць майже 100 російських окупантів на Авдіївському напрямку здалися в полон, а через морози найближчим часом їх кількість може суттєво збільшитися.

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