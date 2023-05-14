Німеччина надала необхідний пакет озброєння та боєприпасів.

Збройні сили України планують та готуються одразу до декількох контрнаступів. Це потрібно, щоб звільнити всі окуповані території. Водночас західні союзники активно підсилюють спроможності ЗСУ не тільки на землі, а й у повітрі.

Як пише видання Defense Express, Міноборони Німеччини підтвердило виділення найбільшого з початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для України. На думку аналітиків, потрібно звернути увагу з якою саме логікою Берлін міг формувати цей пакет.

Як зазначається, воєнно-політичне керівництво України постійно просить передати більше сучасних засобів ППО для захисту від повітряних атак РФ. На тлі цього ФРН вирішила виділити ще 15 "зенітних танків" Gepard та чотири батареї IRIS-T SLM на 12 пускових установок із боєзапасом зенітних ракет.

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Водночас військово-політичне керівництво України наголошувало, що для деокупації наших земель від російських загарбників, можливо, знадобиться провести декілька контрнаступальних кампаній, для чого знадобиться відповідна військова номенклатура.

За словами аналітиків, такий меседж почули в Берліні, а тому бронетехніка та додаткова техніка також покладені на матеріально-технічне забезпечення, яке посилить військовий механізований підрозділ Сил оборони, призначений для наступальних операцій.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Президент України Зеленський раніше заявляв, що Україна має недостатньо сучасного озброєння для початку контрнаступу. Наразі очікуються інші поставки від партнерів та союзників.

13 травня, напередодні візиту Зеленського до країни, у Німеччині оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Його вартість становить 2,7 млрд євро. Туди серед іншого увійдуть німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП.

У МЗС наголосили, що міжнародним партнерам України варто задуматися над тим, чи зробили вони достатньо, аби контрнаступ ЗСУ був успішним.

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