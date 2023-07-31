Українські воїни продовжують наступати на Мелітопольському й Бердянському напрямках, зазначили у Генштабі.

На сході України відбулося понад 20 бойових зіткнень, російські загарбники зазнали провалів.

Сили оборони України на Мар’їнському напрямку продовжують стримувати наступ ворогів біля Побєди та Мар’їнки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ у понеділок вранці, 31 липня.

За його даними, наші бійці на Куп’янському напрямку стійко тримають оборону, й успішно відбили ворожі атаки східніше Берестового Харківської області.

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Варто зазначити, що захисники України продовжують наступати на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

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На сході України вже тривалий час йдуть запеклі бойові дії, і РФ зазнавала величезних втрат. 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України пішли у контрнаступ.

Унаслідок контрнаступальних дій вже звільнено низку населених пунктів, зокрема Старомайорське Донецької області. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 30 липня 2023 року становлять приблизно 245 700 супротивників.