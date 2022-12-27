Чеченець нібито загинув під час артилерійського обстрілу ЗСУ.

У Мережі з'явилася інформація про ліквідацію одного командирів чеченського СОБР з близького оточення Рамзана Кадирова.

Як повідомив опозиційний чеченський Телеграм-канал "NIYSO", в результаті артилерійського обстрілу Збройних сил України було ліквідовано Мусу Адалаєва - командира загону СОБР "Терек".

"Адалаєв Муса, як і інші кадирівські командири, вважав за краще перебувати в тилу, але і там його, за волею Всевишнього, надогнала смерть. Внаслідок цього обстрілу ЗСУ також було вбито ще двох кадирівських працівників, які знаходилися поряд з Адалаєвим", - йдеться у повідомленні.

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"Кадирівці" на війні проти України

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що в окупованому Сімферополі затримано племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

За даними ЗМІ, "кадирівці" тероризують жителів Донецька та Мелітополя. Вони систематично б'ють чоловіків, домагаються жінок і грабують усіх поспіль.

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