Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

В окупованому Сімферополі затримано племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, їх підозрюють у побитті хлопця в ресторані - він заступився за свою дівчину, яку один із кадирівців схопив за сідниці.

Четверо лейтенантів і один заступник командира загону СОБР "Ахмат" приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний "Ленд Крузер". Увечері вони вирішили відпочити в клубі "Монро". Під час відпочинку один з чеченців дозволив собі грубо розпустити руки - він схопив за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець і пішов розбиратися.

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В результаті чоловіки виволокли хлопця на вулицю і там просто почали бити. За словами очевидців, охорона закладу ніяк не заважала бійцям. Дісталося і дівчині, до якої вони чіплялись - вона намагалася розняти бійку, але у неї нічого не вийшло.

Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не відразу - один з чеченців вдарив поліцейського ногою при затриманні, довелося застосовувати балончик. На бесіді зі слідчими підозрювані пішли у відмову, проте всі їхні дії потрапили на камери відеоспостереження.

Призначення Хасана Ібрагімова "смортящим": деталі

Раніше керівник Чечні Рамзан Кадиров надіслав свого племінника Хасана Ібрагімова на тимчасово окуповану територію півдня України. Кадиров таким чином хоче поширити свій вплив, а також долучитися до пограбування регіону.

За словами міського голови Мелітополя, Хасан був у Чечні міністром аграрної політики. На думку Федорова, Ібрагімов прибув, щоб допомогти вкрасти українське зерно. Хасан за дорученням Кадирова буде тримати в страху місцеве населення, а також контролювати, щоб "гроші надходили в правильну кишеню".