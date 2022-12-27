Бойовики домагаються жінок, б'ють чоловіків та грабують усіх, кого заманеться.

"Кадирівці" тероризують жителів Донецька та Мелітополя. Вони систематично б'ють чоловіків, домагаються жінок і грабують усіх поспіль.

Як повідомляє Телеграм-канал "Можемо пояснити", про свавілля бойовиків Кадирова розповіли кілька свідків, які мешкають у Донецькій області та Запоріжжі.

Одна зі співрозмовників каналу Ліза розповіла, що вже більше місяця поведінка чеченців лякає донеччан.

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"Вони відчули себе господарями", - розповіла жінка, якої домагалися "кадирівці".

За неї заступився місцевий мешканець, але його жорстоко побили. У місті безліч військових, яку повернулися з фронту. Вони влаштовують застілля, бійки, а обмеження на продаж алкоголю - скоріше формальні.

Канал наголошує, що знущання з жителів Донецька триває не перший місяць: у вересні в мережі з'явилося звернення дружин і матерів "мобіків" з "ДНР" до голови самопроголошеної республіки. Жінки заявляли, що їхні родичі зазнали сексуального насильства з боку "кадирівців". Втім, військове командування намагається приховати інциденти, щоб уникнути конфлікту з чеченцями.

Подібна ситуація й у Мелітополі. Одна з мешканок міста зазначила, що "чеченці захопили банки та обмінні пункти, а осетини – ринки". Крім того, вони регулярно між собою влаштовують стрілянини.

"Якщо не встигнути до комендантського часу додому, то хапають і відвозять до підвалів до ранку чи на кілька діб, а в цей час у будинки затриманих вриваються і грабують. У місті залишилися в основному одні літні люди", - розповіла місцева жителька.

Як "кадирівці" "господарюють" на окупованих територіях

"Кадирівці" не беруть безпосередньої участі у бойових діях, а виконують функції загороджувальних загонів. Саме тому більшість з них "господарює" в окупованих містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що в окупованому Сімферополі затримано племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

Повідомлялося, що чеченці жорстоко побили чоловіка, який заступився за свою дівчину. "Кадирівці" все заперечували, але інцидент зафіксували камери відеонагляду.

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