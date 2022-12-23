"Бавовна" у штабі росіян сталась пізно вночі.

Поблизу Токмака Запорізької області у ніч на 23 грудня знову прогриміли вибухи.

Як пише Стратком ЗСУ з посиланням на джерела, під вогонь ЗСУ потрапив штаб російських окупантів і "кадирівці".

"Це відбулось десь вчора о 22:50-23:40. Місцеві джерела пишуть, що уві сні згоріло багато дон-донів, разом зі штабом окупантів. Інформація уточнюється і додатково перевіряється", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Запорізькій області

"Бавовна" у місцях скупчення ворога в Запорізькій області трапляється ледь не щодня. ЗСУ знищують логістику загарбників, удари покликані паралізувати рух окупантів і їхній оборонний потенціал.

12 грудня ЗСУ розгромили лігво ФСБ в Мелітополі. ЗСУ вдарили також по блокпосту ворога за 20 км від Мелітополя, а ще знищили місце базування радіолокаційної станції, за допомогою якої окупанти відстежували цілі для сил ППО і здійснювали аеронавігацію.

Кількома днями пізніше Генштаб повідомляв про роботу крематоріїв російських загарбників у Токмаку.

Напередодні українські захисники вдарили по будівлі ліцею в місті, яку російські війська перетворили у свій барліг.

Війна в Україні – актуальні дані

Росіяни зосередили всі сили на захопленні Донецької області. Найжорстокіші бої тривають, зокрема, під Бахмутом, куди загарбники намагаються увірватися.

22 грудня ЗСУ вдалося вибити з міста групу загарбників. Військові констатують, що на цій ділянці фронту ворог несе великі втрати у живій силі.

Останні атаки росіян у районі Бахмута та ще 18 населених пунктів були відбиті українськими військами.

Окремо Генштаб повідомляв про зведення оборони окупантами в Криму – уздовж автодороги Красноперекопськ – Джанкой.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч терористів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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