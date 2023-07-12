Також знищено три склади боєприпасів росіян та 22 одиниці техніки.

На Таврійському напрямку українські військові потужно вдарили по силам ворога, ліквідувавши за добу понад дві роти росіян та 22 одиниці ворожої техніки й озброєння.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, на цьому напрямку тривають бої. За його словами, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 585 обстрілів.

Натомість артилерійські підрозділи Сил оборони на цьому напрямку за добу виконали 1 тис. 397 вогневих завдань.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 22 одиниці військової техніки противника", - розповів Тарнавський.

Зокрема, йдеться про шість бойових броньованих машин, дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві БМ-21 "Град", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", безпілотники "Орлан-10" та "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносну радіолокаційну станцію "Кредо-М", станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ" та автомобільну техніка.

Крім того, було знищено три склади боєприпасів росіян.

Втрати росіян в Україні

Загальні бойові втрати Росії в Україні становлять близько 235 тис. 530 осіб, з яких 510 ліквідовано минулої доби.

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наступ ЗСУ триває північніше та південніше Бахмута, а на напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка українська армія має певний успіх та закріплюється на досягнутих рубежах.

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