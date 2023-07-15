Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував позиції захисників, 14 з них зафіксовано у районі Мар'їнки.

Російські війська зосереджено вели наступи в районах Авдіївки та Мар'їнки, а на Мелітопольському й Бердянському напрямках перебували в активній обороні. Під Мар'їнкою, на яку припало 90% від усіх боєзіткнень, загарбники закидали ЗСУ "м'ясом" загонів "Шторм-Z" - атаки відбито.

Як поділився речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 15 липня, на Бердянському і Мелітопольському напрямках тривають важкі бої. "Ми закріплюємося на досягнутих рубежах, проводимо зачистку, розмінування і дорозвідку і завдаємо вогневого ураження по противнику", - зазначив Шершень.

Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував позиції захисників, 14 з них зафіксовано у районі Мар'їнки. Зокрема, на напрямку Олександрівки "отримали на горіхи" загони Z-Шторм. Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів.

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На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Первомайського - безуспішно. Завдав авіаударів Авдіївки та Первомайського.

Артилерія сил Таврійського напрямку протягом доби виконала майже 1 300 вогневих завдань. У результаті ефективного комплексного ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу. Військовослужбовці росармії відмовляються від виконання бойових завдань.

За минулу добу ліквідовано 55 окупантів, поранено 156 окупантів. Знищено 6 одиниць військового озброєння, зокрема комплекс далекого візуального спостереження Муром-М (оптичне обладнання цього комплексу дозволяє побачити людину на відстані 10 км, а тепловізор у темряві виявляє техніку на відстані до 8 км, людей - до 4 км). Знищено три склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронті

Сили оборони України ведуть контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас РФ основні наступальні зусилля зосередила на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тут тривають важкі бої.

Цієї доби українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора - Андріївка, що на північний захід від Бахмута. Під Бахмутом було знищено два танки, бронетранспортер, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", протитанковий ракетний комплекс та один безпілотник.

Раніше начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що під час останньої атаки ЗС РФ під Авдіївкою українські війська не тільки відбили ворога, а й повернули собі десятки метрів раніше втрачених позицій.

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