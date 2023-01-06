У соцмережах офіцер залюбки ділився світлинами у жіночому одязі.

Українські воїни продовжують "мінусувати" російських окупантів. Серед ліквідованих опинився майор-"трансвестит" Рінат Гарєєв.

Як повідомляє OSINT- експерт Іраклій Комахідзе, ліквідованого 37-річного Гарєєва поховають сьогодні, 6 січня, у селі Верхні Татишли Башкирії.

Про загибель майора заявила його сестра. Судячи із шевронів, Гарєєв був артилеристом. Інформації щодо обставин та дати його ліквідації немає.

Відео дня

Експерт знайшов Гарєєва у соціальних мережах. На світлинах майор армії країни-окупанта залюбки позує у жіночому образі.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Вранці Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії під час повномасштабної війни, розв’язаної проти нашої країни. Станом на ранок 6 січня росіяни втратили вже 110250 солдатів, з них 530 українські воїни ліквідували за останню добу.

5 січня українська авіація завдала три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян і 15 разів вдарила по районах зосередження супротивника. Підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Також увечері 5 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-8 та літак Су-25.

Вас також можуть зацікавити новини: