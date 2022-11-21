Він наголосив, що окупанти хочуть поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу.

Ракетні удари Російської Федерації по критичній інфраструктурі України рівнозначні застосуванню зброї масового ураження.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді заявив, що росіяни хочуть знищити енергетичну інфраструктуру України, позбавивши українців води та тепла у зимовий час.

"Вони хочуть поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", — обурився український лідер.

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За його словами, "буде правильно", якщо у відповідь на терористичні атаки РФ країни-члени НАТО визнають її країною-спонсором тероризму на рівні парламентів за прикладом Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії.

Зеленський наголосив, що потрібно посилити санкцій проти Росії, вдосконалити українську системи ППО й збільшити оборонну підтримку України, щоб схилити РФ до української "формули миру".

Удари по інфраструктурі

Після нанесених 10, 22 і 31 жовтня росіянами масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі, за оцінками експертів, в країні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати використання потужних електроприладів.

15 листопада 2022 року Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

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