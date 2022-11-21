Ракетні удари Російської Федерації по критичній інфраструктурі України рівнозначні застосуванню зброї масового ураження.
Президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді заявив, що росіяни хочуть знищити енергетичну інфраструктуру України, позбавивши українців води та тепла у зимовий час.
"Вони хочуть поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", — обурився український лідер.
За його словами, "буде правильно", якщо у відповідь на терористичні атаки РФ країни-члени НАТО визнають її країною-спонсором тероризму на рівні парламентів за прикладом Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії.
Зеленський наголосив, що потрібно посилити санкцій проти Росії, вдосконалити українську системи ППО й збільшити оборонну підтримку України, щоб схилити РФ до української "формули миру".
Удари по інфраструктурі
Після нанесених 10, 22 і 31 жовтня росіянами масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі, за оцінками експертів, в країні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.
З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати використання потужних електроприладів.
15 листопада 2022 року Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.