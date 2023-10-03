На Шахтарському напрямку українські воїни завдали втрат та успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського і Рівнополя.

Українські воїни на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідували 261 російського окупанта та 20 одиниць військової техніки противника.

Як повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності штурмових дій противника. Так, він безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки. Крім того, наші захисники успішно відбили штурмові дії ворога в районі східніше Степового на Донеччині. 10 невдалих атак окупанти провели в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Також зазначається, що на Шахтарському напрямку українські воїни завдали втрат та успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського і Рівнополя.

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Крім того, як поінформували в прес-центрі, на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 198 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 261 особу. 10 російських окупантів здалися в полон. Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні - деталі

За тиждень, з 25 вересня по 1 жовтня, Силами оборони України знищено близько 2 тис. 720 осіб російських окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки.

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень - з 25 вересня до 2 жовтня, уразили 220 одиниць техніки російських окупантів.

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