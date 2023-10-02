Оператори безпілотників уразили сотні одиниць ворожої техніки, серед якої, зокрема, 33 танки й 41 вантажівка.

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень - з 25 вересня до 2 жовтня, уразили 220 одиниць техніки російських окупантів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. За його словами, "Армія дронів" уразила рекордну кількість російської артилерії за тиждень.

"У росіян - мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти - менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах", - заявив Федоров.

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Також було знищено 33 ворожі танки, 27 ББМ, 41 вантажівку, 10 одиниць радіотехнічного обладнання, 142 опорні пункти росіян, 17 складів палива, 10 мінометів, три РСЗВ та 52 російських загарбників.

"Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої - 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч "Армія дронів" отримала 40 млрд грн з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 млрд грн.

За даними українських посадовців, за перші шість місяців поточного року було підготовлено 10 тисяч операторів дронів. Однак, вже зараз проект вийшов на новий темп - кожні 10 тисяч операторів будуть готувати за три місяці. З 18 до 25 вересня "Армією дронів" уражено 27 ворожих танків, 64 гармати та 68 російських загарбників.

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