ЗСУ скоротили чисельність російської армії  / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 360 російських окупантів. Крім того, бійці ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:

  • особового складу - близько 279 440 (360);
  • танки - 4 732 танки (15 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини - 9 008  (8 за добу);
  • артилерійські системи / РСЗВ - 6 565 (40) / 801;
  • системи ППО - 540;
  • літаки / гелікоптери - 315 / 316;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 5 080 (20);
  • крилаті ракети - 1 529;
  • кораблі та катери / підводні човни - 20 / 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 8 932 одиниці (23);
  • спеціальна техніка - 943 одиниці (5).
Загальні втрати Росії в Україні станом на 3 жовтня 2023 року / інфографіка УНАН

Ситуація на фронті станом на 3 жовтня 2023 року - останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах скупчення російських військ та один - по зенітно-ракетному комплексу росіян.

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Крім того, ракетним військам також вдалося вдарити по зосередженню живої сили та техніки ворога, а також знищити пункт управління, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби росіян.

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