Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 360 російських окупантів. Крім того, бійці ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:
- особового складу - близько 279 440 (360);
- танки - 4 732 танки (15 за минулу добу);
- бойові броньовані машини - 9 008 (8 за добу);
- артилерійські системи / РСЗВ - 6 565 (40) / 801;
- системи ППО - 540;
- літаки / гелікоптери - 315 / 316;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 5 080 (20);
- крилаті ракети - 1 529;
- кораблі та катери / підводні човни - 20 / 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 8 932 одиниці (23);
- спеціальна техніка - 943 одиниці (5).
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За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах скупчення російських військ та один - по зенітно-ракетному комплексу росіян.
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Крім того, ракетним військам також вдалося вдарити по зосередженню живої сили та техніки ворога, а також знищити пункт управління, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби росіян.