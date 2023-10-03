Знищено ще десятки ворожих танків, артилерії, броньовиків та автомобільної техніки.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 360 російських окупантів. Крім того, бійці ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:

особового складу - близько 279 440 (360);

танки - 4 732 танки (15 за минулу добу);

бойові броньовані машини - 9 008 (8 за добу);

артилерійські системи / РСЗВ - 6 565 (40) / 801;

системи ППО - 540;

літаки / гелікоптери - 315 / 316;

безпілотники оперативно-тактичного рівня - 5 080 (20);

крилаті ракети - 1 529;

кораблі та катери / підводні човни - 20 / 1;

автомобільна техніка та автоцистерни - 8 932 одиниці (23);

спеціальна техніка - 943 одиниці (5).

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За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах скупчення російських військ та один - по зенітно-ракетному комплексу росіян.

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Крім того, ракетним військам також вдалося вдарити по зосередженню живої сили та техніки ворога, а також знищити пункт управління, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби росіян.

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