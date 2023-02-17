Окупант воював проти України ще з 2014 року.

Українські воїни продовжують знищувати "другу армію світу". Цього разу до списку "двохсотих" потрапив топ-офіцер ЗС РФ - підполковник Віктор Фурсов.

Про ліквідацію російського окупанта повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

"Успішно демобілізовано підполковника Віктора Фурсова. Слава Нації. Смерть ворогам", - написав "Штірліц", не уточнивши деталі ліквідації загарбника.

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РосЗМІ повідомляють, що Фурсов закінчив Новосибірське вище військове командне училище, вчився на факультеті розвідки. На війну окупант вирушив в серпні 2022-го, був ліквідований під час виконання бойового завдання. Де саме - невідомо.

На сайті "Миротворець" зазначається, що Фурсов проходив службу на Донбасі у першому та другому армійських корпусах ЛДНР у 2014-17-х роках ще у званні капітана. Отже, окупант воював проти України ще з 2014 року.

Втрати РФ: актуальне

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії в Україні станом на 17 лютого склали вже понад 140 тисяч людей. Також агресор втратив близько 3300 танків, 6500 бойових бронемашин і велику кількість іншої техніки.

Водночас британська розвідка вважає, що загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – вбиті.

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

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