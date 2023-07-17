За добу ворог втратив понад 20 одиниць ствольної артилерії.

Російські втрати у живій силі за останню добу зросли на 620 осіб і загалом з початку вторгнення вже склали орієнтовно 238 300 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з даними українського командування, за минулу добу українські бійці також знищили:

8 танків (загалом за весь час ‒ 4115),

8 бойових броньованих машин (8034),

23 артилерійські системи (4504),

4 реактивні системи залпового вогню (685),

3 установки протиповітряної оборони (428),

8 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3828),

15 автомобілів та автоцистерн (7059),

11 одиниць спеціальної техніки (677).

Ситуація на фронті - останні новини

За минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також ракетні війська та артилерія протягом доби вразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

Відео дня

New York Times пише, що український контрнаступ йде вкрай повільно через те, що поля всіяно десятками типів мін – пластикових і металевих, які за формою нагадують банки з-під жувального тютюну або газованої води, з назвами на кшталт "відьма" і "лист". Також ЗСУ заважає відсутність підтримки з повітря і глибока мережа оборонних споруд, побудованих росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: