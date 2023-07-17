Уражено район зосередження живої сили.

Минулої доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні зазначається, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

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В той же час російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України, постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

В Генштабі зазначають, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, а інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Також протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Удари по Україні - останні новини

Російські окупанти двічі вдарили по центру Харкова - Основ'янському районі міста. За попередніми даними, російські загарбники атакували місто ракетами С-300.

У прокуратурі повідомили, що загинула одна людина, а ще троє постраждали. Російські окупанти могли випустити дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.

Били, зокрема, по території промислового підприємства.

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