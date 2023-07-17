Минулої доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
У повідомленні зазначається, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.
В той же час російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України, постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.
В Генштабі зазначають, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, а інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Також протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Удари по Україні - останні новини
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