Окупанта вже поховали на хуторі, де живуть його батьки.

Українські воїни ліквідували 30-річного "спецназівця" "Ахмата" Раміза Мамедова, який "засвітився" у роликах Рамзана Кадирова.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідхе, в останні роки Мамедов таксував та перепродував машини. Не маючи навіть досвіду строкової служби, пішов на війну "добровольцем", а згодом уклав контракт у спецназі "Ахмат".

За даними експерта, Мамедов був кулеметником, а під час навчання в "Ахматі" навіть став "героєм" пропагандистського відео Кадирова. Зокрема, ліквідований кадирівець заявив, що пішов "віддати борг країні" після того, як на війні безвісти зник його сусід.

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Мамедова поховали на хуторі Жуків Семикаракорського району Ростовської області 10 грудня, де зараз живуть його батьки. Місце ліквідації невідоме.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії в Україні складають близько 100 950 чоловік особового складу.

Крім того, ЗСУ регулярно знищують десятки кадирівців. Як зазначалося раніше, тіктокери Кадирова не беруть безпосередньої участі у боях, натомість виконують функції загороджувальних загонів.

Саме тому чеченські підрозділи які базуються у захоплених містах. Нещодавно поблизу Токмака Запорізької області ЗСУ запустили "салют" по штабу з кадирівцями.

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