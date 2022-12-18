За його словами, треба діяти, бо НАТО "прийде топтати їхню батьківщину"

Одіозний глава Чечні Рамзан Кадиров здивував публікацією китайською мовою. Дивно, але звертався опальний політик не до китайців, а до мусульман усього світу.

Як написав Кадиров у Telegram, сьогодні мусульмани усього світу повинні "об'єднати спільні зусилля проти НАТО", інакше Альянс прийде "топтати їхню батьківщину".

"За останні 100 років Сполучені Штати і Європа організували десятки воєн, військових переворотів і вторгнень. Мільйони мирних жителів стали їхніми жертвами. Хоча наразі вони несуть ще страшнішу загрозу, руйнуючи всі моральні цінності, які сформовані народами всіх країн за час існування людства... Їхні гроші та зброя - ніщо перед лицем нашої солідарності, волі та віри в нашого Творця!", - написав Кадиров.

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Лідер Чечні заявив, що НАТО загрожує існуванню всього світу, а "Росія, всупереч усім прогнозам Заходу, кинула виклик цьому злу і впевнено рухається до перемоги". Він заклика мусульман "стати на один бік із братами" проти "спільного ворога".

Роль Кадирова у війні проти України

Рамзан Кадиров активно виправдовує війну проти України, закликає до більш жорстких методів її ведення та називає себе "піхотинцем Путіна". Його тіктокери нібито беруть безпосередню участь у бойових діях, а насправді виконують роль загороджувальних загонів, які не дозволяють окупантам відступати.

Втім, наприкінці жовтня 2022 року Рамзан Кадиров визнав, що війна в Україні пішла не за планом Москви, і закликав знищувати українські міста у відповідь на нібито обстріли прикордонної зони. Пізніше він повідомив про продовження мобілізаційних заходів у Чечні. На зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат" Кадиров заявив, що в Чечні "почнуться повістки".

У вересні 2022 року Служба безпеки України оголосила в розшук главу окупованої Чечні Рамзана Кадирова.

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