Для цього потрібно досягти узбережжя Азовського моря або наблизитись на відстань вогневого контролю.

Військовий експерт Шон Белл заявив, що так званий сухопутний міст між Кримом і Донбасом є "найменш важким місцем" для звільнення українськими військами.

У коментарі Sky News він зауважив, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на південь, де стикаються з оборонними опорами, які Росія місяцями будувала. Зокрема, лінія Суровікіна простягається через цю територію і включає протитанковий рів, перешкоди "зуби драконів", за якими розташовані оборонні позиції в траншеях.

Однак, якщо Сили оборони зможуть пробитися і досягти узбережжя Азовського моря або наблизитись на відстань, на якій діставатимуть цю ділянку, це фактично розріже російські сили навпіл. Як зазначається, під час контрнаступу стало зрозуміло, що Україна тримала в резерві більшу частину своїх західних танків і найкраще навчених військ, чекаючи на прорив десь на лінії фронту. Частину цих танків, ймовірно, відправляють на бої за Запоріжжя.

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"Ви ніколи не будете впевнені, що буде шпариною, яка прорве дамбу, ви ніколи не дізнаєтеся, поки не з’явиться тріщина і не відкриються шлюзи. Питання в тому, чи вистачить українцям витривалості, морального духу та обладнання, щоб скористатися цим", - підсумував Белл.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті успішних дій українських військових на півдні країни російських загарбників вдалося відтіснити на відстань від 3 до 4 кілометрів на різних ділянках фронту.

За даними аналітиків ISW, в районі Херсону ЗСУ почали створення плацдарму для форсування Дніпра.

При цьому РФ втратила вже близько 271 тис. 790 своїх військових.

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