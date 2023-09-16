Наразі ЗСУ необхідно зачистити від ворога смугу у приблизно 30 км, щоб це було дійсно результативно.

В результаті успішних дій українських військових на півдні країни російських загарбників вдалося відтіснити на відстань від 3 до 4 кілометрів на різних ділянках фронту.

Ситуація на півдні залишається достатньо напруженою, українські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу і вибивати росіян з їхніх позицій, зазначила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі ворога вдалося відсунути на різних ділянках на відстань від 3 до 4 кілометрів.

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"Але об’єктивно нам потрібно зачистити смугу хоча б у 30 км, щоб це було дійсно результативно", - зауважила Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення з росіянами. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Водночас, ЗСУ мали успіх під час наступу в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку триває наступ ЗСУ, в результаті якого ворог зазнає значних втрат та відходить із займаних позицій. Зокрема, минулої доби українські бійці мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

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