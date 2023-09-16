Аналітики зазначили, що самим окупантам бракує спроможності на проведення масштабної операції із форсування ріки у цьому районі.

В районі Херсону ЗСУ почали створення плацдарму для форсування Дніпра. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

"ЗСУ посилили дії на деяких островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області", - вважають аналітики.

При цьому, на думку аналітиків, окупанти, ймовірно, не мають необхідної кількості військ, щоб захиститися від українського удару у цьому секторі, оскільки російське командування перекинуло декілька підрозділів з Херсонської області в Запорізьку.

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"Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому районі, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки", – йдеться у звіті.

Крім того, експерти Інституту констатували, що ЗСУ звільнили Андріївку і "повністю знищили" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення населеного пункту. "Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травніта, ймовірно, повністю деградували", - припустили аналітики.

Також аналітики повідомили, що російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

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