Загалом втрати росіян становлять близько 271,8 тисяч військових.

За добу українські військові знищили 350 російських загарбників та десятки одиниць російської техніки та озброєння. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 271 тис. 790 своїх військових, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також за добу знищено 4 російські танки (загалом 4 тис. 616), 10 бойових броньованих машин (8 тис. 824), 16 артилерійських систем (5 тис. 988), 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня (4 тис. 738), 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8 тис. 525) та 2 одиниці спеціальної техніки (891).

Відео дня

Не змінилася за добу кількість знищених українськими військовими російських реактивних систем залпового вогню - 774, підводних човнів - 1, засобів протиповітряної оборони - 521, літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 455, а також кораблів і катерів - 20.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські військові продовжують наступати та відтісняти росіян із займаних позицій, поступово звільняючи українські землі від окупантів. Зокрема, впродовж минулої доби ЗСУ мали успіхи одразу на кількох напрямках.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а на Мелітопольському - в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: