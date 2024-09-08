Деякі експерти припускають, що ЗСУ готові до швидкого відходу з Курщини.

Курська операція ЗСУ справила враження на союзників України своїм швидким початковим успіхом і перевернула уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут. Крім того, вона викрила марність обіцянок правителя РФ Володимира Путіна, що він готовий захищати свою територію за всяку ціну.

З прориву кордону РФ українськими військовими пройшов вже місяць і тепер американські та європейські чиновники задаються питанням, яка кінцева мета України стосовно 1300 кв. км російської території, яку зараз займають ЗСУ. Про це пише Bloomberg.

Зокрема, деякі союзники побоюються, що Київ може бути змушений відмовитися від захопленого, якщо окупанти підуть у більш масштабну контратаку.

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Директор Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Джонс поки що не бачить доказів того, що ЗСУ будують глибокі укріплення для захисту контрольованих ними земель на Курщині.

"Вони насправді не готуються до масштабної, довгострокової оборони", — сказав він.

За словами Джонса, ймовірно, Україна розраховує на можливість швидкого відступу, але при цьому залишає відкритою можливість продовжити наступ і захопити більше території.

Операція ЗСУ у Курській області

Як раніше повідомляв ISW, загарбники перекинули до Курської області "десятки тисяч" військових, які раніше призначалися для посилення наступальних операцій в Україні. Йдеться про невеликі підрозділи кількох елітних російських повітряно-десантних частин. На думку аналітиків, вторгнення у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

УНІАН розповідав, що рядовий склад української армії дізнався про операцію у Курській області менш ніж за добу до її початку.

Україна "змінила наратив навколо війни" блискавичним вторгненням в Курську область, заявив президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман.

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