Київська 82-га десантно-штурмова бригада просувається через південну "лінію Суровікіна" з мін, загороджень і окопів.

Українські військові прорвали ділянку основної лінії оборони Росії на південному фронті.

Як повідомляє The Telegraph, військовослужбовці 82-ї десантно-штурмової бригади просунулися на західну околицю підконтрольного Росії села Вербове Запорізької області.

"Це означає, що вони прорвали "лінію Суровікіна", систему мін, загороджень і окопів, встановлених колишнім командувачем російського вторгнення, щоб перешкодити контрнаступу України", - зазначає видання.

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Це підтверджують і росіяни. Зокрема, так звані "воєнкори" опублікували хвилинний ролик артилерійського вогню по українських десантниках елітної бригади, озброєних та навчених Британією під час боїв у лісі на околиці Вербового.

Ролик поширили після того, як Україна заявила, що її контрнаступ "досягнув прогресу" на двох напрямках на лінії фронту в Запоріжжі.

Еміль Кастехельмі, аналітик відкритого джерела розвідки Blackbird Group, сказав, що прогрес є локальним і не віщує "швидкого колапсу російської оборони", але додав, що "це виглядає погано для росіян".

Українські сили повільно просуваються на південь і захід від Роботиного - села, яке цього тижня було відвойовано з-під контролю Росії. Це свідчить про те, що Київ намагається поглибити та розширити свій наступ у цьому районі.

Щоб вийти на підступи до Вербового, українським військам довелося подолати низку протитанкових загороджень типу "зуби дракона" та траншей, які складають першу лінію оборони Москви в районі Запоріжжя.

Західні аналітики припускають, що прорив може бути обмежений піхотними підрозділами, які виконують розвідувальну місію за межами великої оборони. У вівторок повідомлялося, що бої досягли початкових етапів "лінії Суровікіна" поблизу Вербового.

Село стало потенційною мішенню під час просування України до Азовського моря, оскільки воно є невід’ємною частиною цієї оборони. Українські генерали хочуть прорвати лінію, щоб дістатися до прибережного міста Мелітополь, тим самим перерізавши сухопутний міст Росії та розділивши лінії зв’язку між її силами на сході та півдні країни.

Незрозуміло, чи українські війська намагатимуться захопити село чи продовжуватимуть рух навколо нього, щоб розширити його фланги. Порівняння супутникових знімків, зроблених на початку та наприкінці серпня, показало, що Росія не докладала зусиль для зміцнення своєї оборони навколо Вербового.

Але село може стати значною перешкодою, оскільки розташоване в долині, де російські сили контролюють навколишні височини.

Нещодавно до контрнаступу приєдналася 82-га десантно-штурмова бригада Збройних сил України у складі другого ешелону сил, які вводяться для прориву укріпленої оборони Росії.

Бригада, яка була сформована з досвідчених фронтових підрозділів для проведення наступу, пройшла навчання у Британіх та оснащена основними бойовими танками Challenger 2 та бойовими машинами піхоти Stryker. Втім, ця техніка поки не з'явилася на жодному відео з фронту. .

Також повідомлялося про окремі наступи українських сил на схід від Новопрокопівки в рамках наступу. Українці просувалися, зміцнюючи позиції, завдаючи артилерійського вогню по виявленим об'єктам противника та здійснюючи контрбатарейні заходи.

Ситуація на Запоріжжі

Упродовж минулої доби українські військові мали певні успіхи в Запорізькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Нещодавно Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

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