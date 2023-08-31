Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Упродовж минулої доби українські військові мали певні успіхи в Запорізькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Як розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, українські війська мали успіх в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Крім того, на Бахмутському напрямку українська армія продовжує наступати південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Минулої доби під час безуспішних спроб наступу на кількох напрямках, зокрема в районах Мар'їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області, росіяни зазнали значних втрат. Відтак, ворог здійснює переміщення підрозділів та військ і застосовує резерви.

За словами Ковальова, наразі на фронті тривають важкі бої.

Війна в Україні - ситуація в Бамуті

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська у Бахмуті перебувають під артилерійським контролем української армії. На Бахмутському напрямку ворогу не вистачає "свіжих" сил, адже присутні там підрозділи росіян зазнали значних втрат та виснажені. Також росіяни втратили велику кількість артилерії.

На цьому напрямку, росіяни намагаються діяти невеликими групами, стримуючи українське військо, однак ЗСУ все ж продовжують просуватися.

Раніше в Міноборони України зазначили, що російські окупаційні сили, які перебувають у Бахмуті, опинилися в пастці і не можуть вийти з міста. Ворог також не може повноцінно пересуватися самим містом.

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