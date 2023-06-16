Там за цю добу відбулося 21 бойове зіткнення.

Російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за добу відбулося 21 бойове зіткнення. На Лиманському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Спірного та з артилерії обстріляли ряд населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка, стріляли по населених пунктах з артилерії. В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки, де завдали авіаційного удару.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки загарбників в районі Мар’їнки, де ті також завдали авіаційних ударів. Під ударом опинилася і Побєда. В Генштабі зазначають, що російські війська також стріляли по населених пунктах Сумської та Харківської областей.

На Шахтарському напрямку окупанти наступали у напрямку Новомихайлівки та Водяного, але успіху не мали. Вони завдали авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонні дії. Вони обстрілювали населені пункти Запорізької та Херсонської областей, а також Херсон.

Також в Генштабі повідомляють, що на полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники ліквідували 590 загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже знищено 218 тисяч 500 окупантів.

Вчора у Генеральному штабі повідомляли, що Сили оборони вже деокупували понад 100 кілометрів квадратних української території.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, контрнаступальні дії української армії може ускладнювати широке застосування росіянами засобів РЕБ.

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