Українські війська успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині та витіснили там окупантів із займаних позицій.

Підрозділи Збройних сил України мали успіх під час наступу на декількох напрямках, вони також мали успіх на окремих ділянках біля Вугледара. Про це йдеться у повідомленні Медійного майданчика Сил оборони Military media center.

Зазначається, що речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомив, що Сили оборони продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога.

"Наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено", - сказав він.

Так, повідомляється, що підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) та Левадне-Старомайорське (на кордоні Запорізької та Донецької областей).

У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. "В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив Ковальов.

"Також підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині, витіснили там окупаційні війська із займаних позицій", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ - головне станом на 16 червня 2023

Протягом 15 червня ЗСУ наступали щонайменше на трьох напрямках і домоглися успіхів, відзначають в Інституті вивчення війни. Всього, за даними командування, впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.

Однак окупанти чинять опір. Зокрема, задокументовано спроби росіян наступати на Бахмутському, Лиманському та Шахтарському напрямку. Усі спроби були провальними.

На півдні загарбники намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли Херсона. В умовах продовження контрбатарейної боротьби ЗСУ доводиться ще й проводити роботи з ліквідації наслідків повені.

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