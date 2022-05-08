Росіяни, ймовірно, не зможуть запобігти контратаці ЗСУ навіть з додатковими силами.

Контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни станом на ранок, 8 травня.

Українські сили продовжують відбивати наступ РФ на Барвінкове (південний захід від Ізюма), а росіяни, схоже, відмовились від спроб просуватися прямо на південний схід у бік Слов’янська.

Аналітики також пишуть, що ЗСУ, імовірно, відбили подальші російські атаки безпосередньо на захід від Ізюма у селах Заводи і Велика Комишуваха.

Український контрнаступ, імовірно, спрямований на витіснення російських військ з зони артилерійського ураження Харкова і виходом на кордон з Росією – Бєлгородською областю.

ЗСУ змушують російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислоковуватися на Харківський напрямок, щоби зупинити українські атаки.

"Враховуючи нинішні темпи просування українських сил, росіяни можуть бути не в стані запобігти виходу ЗСУ на кордон з Росією, навіть з додатковим підкріпленням… Український контрнаступ демонструє багатообіцяючі можливості і може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківщини", - йдеться у звіті.

Що передувало

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ вказувалося, що Росія стягує дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії на Ізюмському напрямку.

Окупанти обстрілювали вже залишені населені пункти і намагаються не допустити виходу ЗСУ на кордон з Росією.

За даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Через контрнаступ ЗСУ окупанти підірвали три мости.

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