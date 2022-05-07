Український контрнаступ на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години і може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова найближчими днями.
Про це йдеться у свіжому звіті американського "Інституту вивчення війни".
Українські сили захопили кілька населених пунктів на північ і схід від Харкова, що зменшило здатність росіян погрожувати обласному центру.
"Ця українська операція переростає в успішний, ширший контрнаступ - на відміну від локальніших контратак, які українські сили проводили протягом всієї війни, щоб захопити ключову територію і зірвати наступальні операції Росії", - повідомляють аналітики.
Понад те, ЗСУ помітно відвойовують територію вздовж широкої дуги навколо Харкова, а не зосереджуються на вузькому ударі, що вказує на здатність почати масштабніші наступальні операції, які ще не спостерігалися з 24 лютого.
Готовність українських сил зосередити сили, необхідні для такого масштабу наступальних операцій, а не розгортати наявні сили для оборони на сході України, додатково свідчить про впевненість українських військових у відбитті триваючих російських операцій по оточенню українських сил в районі Сєвєродонецька.
Хоча українські сили навряд чи будуть безпосередньо загрожувати російським наземним комунікаціям в Ізюмі (оскільки вони проходять далі на схід від недавніх наступів українських військ), українські сили можуть послабити тиск Росії на Харків і, можливо, загрожують подальшим просуванням до кордону з Росією.
Російські сили навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і додаткові розрізнені підкріплення навряд чи дозволять відновити наступ.
Мета Росії по Харкову, як і раніше, полягає у тиску на місто для сковування українських сил, щоб запобігти їхньому руху для посилення захисників на інших напрямках.
Російські сили, швидше за все, зіткнуться з вибором: направити додаткові підкріплення, призначені для Донбасу, для підтримки оборонних позицій на околицях Харкова, або ж вони втратять здатність як обстрілювати місто, так і прикривати комунікації через Харківську область.
Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.
6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
Через контрнаступ ЗСУ окупанти підірвали три мости.