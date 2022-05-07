ЗСУ можуть послабити тиск Росії на Харків і, можливо, загрожують подальшим просуванням до кордону з Росією.

Український контрнаступ на північ і схід від Харкова забезпечив подальші успіхи за останні 24 години і може успішно витіснити російські війська з-під артилерійського вогню Харкова найближчими днями.

Про це йдеться у свіжому звіті американського "Інституту вивчення війни".

Українські сили захопили кілька населених пунктів на північ і схід від Харкова, що зменшило здатність росіян погрожувати обласному центру.

"Ця українська операція переростає в успішний, ширший контрнаступ - на відміну від локальніших контратак, які українські сили проводили протягом всієї війни, щоб захопити ключову територію і зірвати наступальні операції Росії", - повідомляють аналітики.

Понад те, ЗСУ помітно відвойовують територію вздовж широкої дуги навколо Харкова, а не зосереджуються на вузькому ударі, що вказує на здатність почати масштабніші наступальні операції, які ще не спостерігалися з 24 лютого.

Готовність українських сил зосередити сили, необхідні для такого масштабу наступальних операцій, а не розгортати наявні сили для оборони на сході України, додатково свідчить про впевненість українських військових у відбитті триваючих російських операцій по оточенню українських сил в районі Сєвєродонецька.

Хоча українські сили навряд чи будуть безпосередньо загрожувати російським наземним комунікаціям в Ізюмі (оскільки вони проходять далі на схід від недавніх наступів українських військ), українські сили можуть послабити тиск Росії на Харків і, можливо, загрожують подальшим просуванням до кордону з Росією.

Російські сили навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і додаткові розрізнені підкріплення навряд чи дозволять відновити наступ.

Мета Росії по Харкову, як і раніше, полягає у тиску на місто для сковування українських сил, щоб запобігти їхньому руху для посилення захисників на інших напрямках.

Російські сили, швидше за все, зіткнуться з вибором: направити додаткові підкріплення, призначені для Донбасу, для підтримки оборонних позицій на околицях Харкова, або ж вони втратять здатність як обстрілювати місто, так і прикривати комунікації через Харківську область.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Через контрнаступ ЗСУ окупанти підірвали три мости.

Вас також можуть зацікавити новини: