Ворог підтягує мобілізаційний ресурс, який не має достатнього спорядження і озброєння.

Вогневий контроль, який Сили оборони тримають над логістичними маршрутами південного напрямку, не дозволяє російським окупантам повноцінно підтягувати потужні резерви.

Про це повідомила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, росіяни намагаються "пропихувати хоч якісь невеликі групи мобілізаційного ресурсу", щоб мати певну оборону з людського щита.

"Певні накопичення (сил ворога – УНІАН) спостерігаються, хоча їх важко ще назвати військовими, тому що більш за все підтягують мобілізаційний ресурс – той, що недоодягнений, недоспоряджений, недоозброєний… Справа в тому, що вогневий контроль, який Сили оборони тримають над логістичними маршрутами цього напрямку, не дозволяє їм повноцінно підтягувати потужні ресурси, резерви і підрозділи", - сказала вона.

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Щодо знищення командного пункту росіян неподалік Нової Каховки, Гуменюк зазначила, що найбільша втрата для окупантів була моральна, тому що вони не очікували такої зухвалої витівки з нашого боку.

"Це була спроба проміряти їх потужності і здатність протидіяти раптовому такому виходу нашому. Крім того, це була спроба деморалізувати особовий склад, тому що вони відчували себе досить впевнено на цій ділянці місцевості", - сказала Гуменюк.

За її словами, російські загарбники відчувають, що острови не є зоною їхнього абсолютного контролю, і ними визнано, що це сіра зона.

"Також вони усвідомлюють, що Дніпро не є абсолютною перешкодою для Сил оборони. Загальні втрати будуть озвучені Генеральним штабом, але ми можемо констатувати, що згортання підрозділів на цих напрямках і переміщення їх ближче – це і є досягнутий результат", - підкреслила Гуменюк.

Війна в Україні: ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 січня під час нічного рейду в районі Нової Каховки Херсонської області українські розвідники знищили 12 російських окупантів та отримали вичерпні дані про склади ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 125 тис. 510 осіб, з яких 800 знищено минулої доби.

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