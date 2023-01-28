Загалом, вже знищено близько 125 тис. 510 загарбників, 3 тис. 189 ворожих танків, 6 тис. 344 бойових броньованих машини.

За минулу добу українські захисники ліквідували нову "пачку" російських окупантів. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 125 тис. 510 осіб, з яких 800 знищено минулої доби.

Крім того, ворог втратив 3 тис. 189 танків (7 за минулу добу), 6 тис. 344 бойових броньованих машини (4 за добу), 2 тис. 188 артилерійських систем (8 за добу), 453 реактивні системи залпового вогню (1 за добу), 221 засіб протиповітряної оборони.

Також ворог вже втратив на війні проти України 293 літаки (1 за добу), 284 гелікоптери (1 за добу), 1 тис. 947 безпілотників оперативно-тактичного рівня (6 за добу), 796 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів, 5 тис. 027 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (26 за добу) та 199 одиниць спеціальної техніки.

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