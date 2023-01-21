Також стало відомо, що відбувається на Кінбурнській косі.

Російські окупанти активізувалися на півдні України. Керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін розповів, що на одному з напрямків дійсно спостерігається непроста ситуація.

В ефірі 24 каналу він зазначив, що ворог намагається покращити тактичне положення на Запорізькому напрямку. Проте ЗСУ дають рашистам відсіч.

"Так, ворог посилив свою активність на даних напрямках. Разом з тим це, як правило, невеликі групи, які діють на окремих напрямках, з метою здобуття якихось тактичних переваг та для покращення свого тактичного положення. На даний час ці спроби противника контролюються та присікаються, успіху противник не досяг. Разом з тим ситуація дійсно є непростою, можливі певні загострення в даній ситуації", - зауважив Єрін.

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Також він розповів, що відбувається на Кінбурнській косі. За словами Єріна, питання її звільнення доцільне лише при повному звільненні лівого берега. Проте нині ЗСУ тримають усе під вогневим контролем. Наші військові проводять заходи з контрбатарейної боротьби, нищать склади окупантів. Саме тому нині стало менше обстрілів з того напрямку.

Ситуація на півдні

Як вже повідомляв УНІАН, раніше полковник СБУ Роман Костенко заявив, що наразі Запорізький напрямок є ключовим для Збройних Сил України. Противник також розуміє це і накопичує на цьому напрямку свої війська.

"Якщо ми підемо в наступ і розріжемо війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то фактично Крим стане островом, який постачається лише через Керченський міст, по якому ми зможемо бити", — пояснив полковник.

На тлі цього у ЗСУ попередили, що Росія готується до нових ракетних ударів по Україні. Більшість уваги ворожих дронів сконцентровано все ж таки на військових об'єктах.

Колишній командувач армії США в Європі наголосив, що Крим можна звільнити від окупантів до кінця літа. Проте це відбудеться, якщо українська армія отримає від країн-партнерів необхідну зброю.

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