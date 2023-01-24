Українські захисники знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України за підтримки військових Збройних сил вдерлися в тил документів на Херсонщині.

Група спеціального призначення провела розвідувальний рейд у районі Нової Каховки у ніч з 23 на 24 січня, розповіли у прес-службі ГУР.

"Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег", – повідомляють розвідники.

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На місці група спеціального призначення вступила у бій з ворожими військами.

"Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів", – інформують в ГУР МО.

Ворог зазнав значних втрат. Українські захисники знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А та захопили полоненого.

"Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра. Робота з деокупації української території триває", – додали розвідники.

Нова Каховка - останні новини з окупованого міста

Нова Каховка, місто на лівобережній Херсонщині, де розташована Каховська ГЕС, перебуває під окупацією російськими загарбниками.

В середині грудня окупанти також відвели звідси частину своїх військ та перемістили в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів окупанти поширювали інформацію, що місто буде залишена російськими військами до кінця 2022 року, та цього не відбулося.

Наразі на території міста триває мародерство та грабіж місцевого населення. З місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами.Міська лікарня водночас працює на обслуговування потреб ворога, який продовжує втрачати свій особовий склад. Сюди щодня прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями.

Раніше аналітики спрогнозували, що ворог може завдати удару по Каховській ГЕС, звинуватити в атаці українську сторону, і скористатися цим для прикриття свого відступу.

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