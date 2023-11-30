В районі Кринок нібито діють сотні український військових.

Збройні сили України 29 листопада продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Нашим захисникам вдалось просунутись вперед.

Як повідомляється у звіті ISW, українські захисники зберігають позиції на східному березі Дніпра, попри тиск окупаційних військ РФ.

Російські блогери писали, що Сили оборони України продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег. За їхніми словами, у районі села Кринки наразі нібито діють від 300 до 400 українських військовослужбовців.

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Водночас, на думку американських аналітиків, заяви РФ про прибуття українських підкріплень на східний берег Дніпра свідчать про те, що ворожа армія щосили намагається перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення своїх позицій на цій ділянці фронту.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі

Як нещодавно повідомляв УНІАН, окупанти жаліються на вразливість російських наземних ліній зв’язку (GLOC) на лівому березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості РФ на цих позиціях.

За даними ISW, днями українські сили атакували з Кринок і увійшли в лісову зону недалеко від селища. ЗСУ продовжують утримувати позиції в Кринках, біля Антонівського мосту.

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