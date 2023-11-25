Збройні сили України продовжили бойові дії на лівому березі річки Дніпро 23 та 24 листопада. Наші захисники та окупанти мають деякі успіхи в районі села Кринки Херсонської області.
Як повідомляє ISW з посиланням на російських блогерів, ЗСУ 23 листопада посилили атаки на лісовий масив поблизу Кринків, однак вже наступного дня підрозділи ворожих військ контратакували і вибили українських воїнів з цих позицій.
Відеозапис з геолокацією, опублікований 23 листопада, підтверджує, що обидві сторони змогли просунутись в межах Кринків. Аналітики припускають, що в населеному пункті продовжуються інтенсивні бої та позиції часто переходять "з рук до рук".
Попри це, українські військові підтвердили, що зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області.
Війна в Україні - ситуація на Херсонщині
Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що ЗСУ намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівобережжі, щоб максимально створити труднощі для окупантів в майбутньому.
За даними ГУР, поява плацдармів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусила росіян панікувати. Пізніше в ISW додали, що Міноборони Росії та російська політична верхівка докладають зусиль, щоб придушити істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області.