В Кринках продовжуються інтенсивні бої та позиції часто переходять "з рук до рук".

Збройні сили України продовжили бойові дії на лівому березі річки Дніпро 23 та 24 листопада. Наші захисники та окупанти мають деякі успіхи в районі села Кринки Херсонської області.

Як повідомляє ISW з посиланням на російських блогерів, ЗСУ 23 листопада посилили атаки на лісовий масив поблизу Кринків, однак вже наступного дня підрозділи ворожих військ контратакували і вибили українських воїнів з цих позицій.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 23 листопада, підтверджує, що обидві сторони змогли просунутись в межах Кринків. Аналітики припускають, що в населеному пункті продовжуються інтенсивні бої та позиції часто переходять "з рук до рук".

Відео дня

Попри це, українські військові підтвердили, що зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що ЗСУ намагаються розширити смугу розміщення і активні дії на лівобережжі, щоб максимально створити труднощі для окупантів в майбутньому.

За даними ГУР, поява плацдармів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусила росіян панікувати. Пізніше в ISW додали, що Міноборони Росії та російська політична верхівка докладають зусиль, щоб придушити істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області.

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