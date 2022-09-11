Крім того, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника.

За добу ЗСУ знищили ворожі літаки Су-25 та Су-34, гелікоптер Ка-52, два безпілотника та ракету. Під удар також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти перебувають у панічному настрої та продовжують зазнавати втрат.

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