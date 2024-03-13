Уражено райони зосередження військ, склади, засоби ППО та артилерію.

Протягом минулої доби, 12 березня, українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.

Як повідомляє Генштаб, ракетні підрозділи уразили 3 райони зосередження особового складу, артилерійський засіб, склад боєприпасів та 2 засоби ППО ворога.

Водночас противник завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.

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Крім того, авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Станом на сьогодні втрати Росії на війні проти України становлять вже 426 870 осіб. Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 980 російських окупантів на фронті.

Spiegel поспілкувався з українськими офіцерами і ті розповіли, як воюють в умовах снарядного голоду та в ситуаціях, коли боєприпаси взагалі закінчуються.

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