На фронті є більш "гарячі місця", про які мало говорять у ЗМІ, оскільки там ведуть бої низької інтенсивності.

Збройні сили України продовжують вести бойові дії проти окупантів у жорстких умовах снарядного голоду через брак допомоги від західних союзників. Командири розповіли виданню Spiegel, як їм доводиться економити боєприпаси і воювати далі.

Офіцери ЗСУ, з якими поспілкувалися журналісти, зійшлися на думці, що Силам оборони не вистачає снарядів, техніки та особового складу. За їхніми словами, інтенсивні бої відбуваються не по всій лінії фронту - є більш "гарячі місця", про які мало говорять у ЗМІ, оскільки там ведуть бої низької інтенсивності. Зазначається, що на найважливіших ділянках, зокрема, біля Бахмута, Авдіївки та в Запорізькій області, обидві сторони закріпилися на своїх позиціях і прорив фронту там малоймовірний.

Водночас на північному сході Вугледара та в Харківській області бої менш інтенсивні. Оскільки їм приділяється менше уваги, у бійців ЗСУ там гірше оснащення і гостріше відчувається нестача боєприпасів, а іноді вони й зовсім закінчуються.

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"Ми не зможемо так довго протриматися", — поділився неназваний командир артилерії ЗСУ під Вугледаром.

Однак, загалом українські військові вважають повний крах на фронті малоймовірний. Вони вважають, що у боях настала тупикова ситуація. Наразі ЗСУ не домагаються великого прогресу, але і росіяни не можуть витіснити їх із позицій. Ворог зміг домогтися дуже обмеженого успіху.

Як розповів військовий експерт Марк Канчіан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Силам оборони доводиться нелегко, поки росіяни наступають по всьому фронту. При цьому джерело в українських спецслужбах заспокоїло, що хоча ситуація складна, вони все ж контрольована.

Зараз українські війська проводять стратегію активної оборони. Вони намагаються зупинити атаки окупантів, а потім завдавати ударів у відповідь.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська зазнають серйозних втрат у війні проти України, і ці втрати необхідно компенсувати. Тому можливості ворога в аспекті нарощування інтенсивності війни залежатимуть від виснаження армії РФ.

На думку аналітиків, скоро Часів Яр стане однією з основних тем для зведень, оскільки для окупантів, після захоплення Авдіївки, цей напрямок, стане найбільш пріоритетними.

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