Це може завадити ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Несвоєчасне надання західної допомоги, зокрема, артилерійських боєприпасів і критично важливих системам ППО, не дозволили українським військам захистити Авдіївку від російських наступальних дій.

"Критична нестача техніки, що поставляється Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська скоротити кількість матеріальних засобів на всьому фронті, що, ймовірно, спонукало російські війська скористатися ситуацією і почати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", — констатували аналітики ISW.

За даними аналітиків, 18 лютого російські війська проводили щонайменше три наступальні операції:

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уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Як додається, загарбники розпочали наступ вздовж кордону Харківської та Луганської областей від початку січня 2024 року та в західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин. Це може завадити українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

"Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як вважають деякі західні держави та аналітики", — попереджають аналітики.

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За даними DeepState, окупанти змогли пробити оборону південно-західніше Вербового в Запорізькій області, зараз українські захисники намагаються ліквідувати цю проблему.

В ISW вважають, що українські війська, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, щоб зупинити російський наступ на цій ділянці фронту.

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