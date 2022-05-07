У цьому напрямку українські бійці здійснюють масштабний контрнаступ.

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку російських військ під Харковом.

Черговий відеодоказ опубліковано на каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"Окрема бригада територіальної оборони Харкова продовжує лікувати українську землю від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

У цьому напрямку українські бійці проводять масштабний контрнаступ, оголошений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним 5 травня.

6 травня ЗСУ звільнили Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестакове, Перемогу та частину села Черкаські Тишки Харківської області.

Через ефективну контратаку росіяни були змушені підривати мости.

На думку аналітиків Інституту вивчення війна США, контрнаступ українських сил буде ще масштабнішим. У майбутньому, слідуючи звіту Інституту, ЗСУ зможуть вийти на кордон з Росією.

Російські сили навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і додаткові розрізнені підкріплення навряд чи дозволять відновити наступ.

Крім того, ЗСУ продовжують знищувати техніку і склади боєприпасів рашистів на півдні країни. Так, напередодні захисники вдарили по колоні ворога біля кордонів Херсонської області.

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